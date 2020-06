Gazzetta – Da Orsolini ci si aspettano i gol per l’Europa

Non è ancora un capocannoniere da doppia cifra, ma Orsolini può diventare il bomber del Bologna che sogna l’Europa. L’anno scorso nella disperata rincorsa dalla retrocessione al decimo posto, l’esterno marchigiano segnò ben 6 gol nelle ultime 12. Ripetere quel bottino, potrebbe lanciare il Bologna nella sfida all’Europa League e candidare fortemente il sette rossoblu all’ingresso definitivo tra le fila della Nazionale.

Il calendario non gioca dalla parte dei rossoblu, ci saranno trasferte complicate con scontri di alto livello, Parma, Milan, Inter e Atalanta per citarne alcuni, ma Orso gol è la garanzia in attacco rossoblu e il più prolifico lontano dal Dall’Ara (5 su 7 gol segnati in trasferta). L’attaccante avrà addosso gli occhi di tutti come potenziale protagonista del finale di stagione. È in situazioni simili che oltre al talento si misura il carattere di un giocatore che punta ad essere un top player e il giocatore del Bologna può sfruttare questo finale di stagione per svoltare la propria carriera.