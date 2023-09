Gazzetta – Cruz: “Mio figlio in Serie A, sarà subito un mio derby. Bologna? Motta è bravo”

Juan Manuel Cruz, figlio del Jardinero Julio, è pronto a sbarcare in Italia. Lo farà al Verona, dove sono in programma da lunedì le visite mediche e la firma del contratto. Cruz senior lo seguirà in Italia con la moglie e il destino ha voluto che la prima partita dell'Hellas sia proprio contro il Bologna, ex squadra del Jardinero. Julio è stato intervistato da Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport: