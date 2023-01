Gazzetta – Contro la Lazio Barrow punta, Zirkzee dalla panchina

Allora, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarà spazio per Musa Barrow domani pomeriggio all'Olimpico. Il gambiano era già rientrato dal suo infortunio domenica contro l'Udinese e ora è pronto per una maglia da titolare in Coppa Italia contro la Lazio. Anche Joshua Zirkzee è tornato ad allenarsi e potrebbe essere un'arma dalla panchina per Thiago Motta. Domani si alterneranno loro due, come anche nelle prossime sfide di campionato. Infatti Arnautovic starà fuori almeno una settimana ancora, poi riprenderà gli allenamenti per cercare di riassaggiare il campo con lo Spezia o nel derby con la Fiorentina. La formazione provata dal tecnico rossoblù dovrebbe essere un 4-1-4-1 con Posch, Soumaoro, Sosa e Cambiaso sulla linea difensiva, Schouten in mediana, con Moro e Dominguez più avanzati; sugli esterni Orsolini a destra e Soriano a sinistra, mentre l'unica punta sarà Barrow.