Gazzetta – Consiglio Federale, indice di liquidità requisito per il campionato

Il rinnovato organigramma della Lega chiede ancora sacrifici ai club

Nell'ultimo Consiglio Federale è arrivato il sì all'adozione dell'indice di liquidità come criterio indispensabile per l'iscrizione al campionato di Serie A, per mettere in sicurezza il sistema, come ha spiegato Gravina.

Gli indici potrebbero partire da un rapporto dello 0,6 % per poi raggiungere l'1 in un percorso pluriennale. Questa la richiesta del neoeletto presidente di lega Lorenzo Casini, nonostante dai club arrivi una netta richiesta di gradualità, spingendo per atenuare l'impatto della norma quando, ad aprile, verrà definito l'indice. Come vicepresidente invece è stato eletto a maggioranza Francesco Ghirelli, ex presidente di lega Pro, permettendo così a Lega e Figc di lavorare congiuntamente per gli obiettivi comuni. Resta invece la tensione tra Gravina e la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, riguardo la massima capienza per Italia - Macedonia di fine marzo, nonostante da inizio Aprile dovrebbe scattare la capienza totale degli stati fino almeno a Maggio.