Gazzetta – Confronto squadra-dirigenza: “Basta figuracce”

Confronto squadra-dirigenza a Casteldebole

Nella giornata di ieri, prima dell'allenamento, c'è stato un confronto tra club e squadra, il succo è chiaro: basta figuracce. Ciclicamente, il Bologna di Sinisa Mihajlovic è andato incontro a schiaffoni e perdere in trasferta contro l'Inter ci sta, ma non sbracare e consegnarsi in tutto e per tutto come è effettivamente successo. Come si fa a mollare in quella maniera? Era già successo sempre a Milano contro il Milan e non più tardi di un mesetto fa contro la Ternana. E poi c'è Saputo in arrivo. Il chairman vedrà il match con il Genoa che vale doppio visto che recentemente il grifone è passato due volte al Dall'Ara...