Gazzetta – Con Saelemaekers tante soluzioni sulle fasce per Motta

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, l'acquisto di Saelemaekers, rappresenterebbe un jolly importante per una batteria di esterni destri e sinistri interscambiabili e versatili al fianco di Karlsson, Ndoye ed Orsolini. Il tecnico ha confermato di amare gli esterni con i piedi buoni e buona parte del suo gioco passa per questi ultimi. Ha inoltre affermato che considera l'esterno belga come una specie di jolly tuttofare che può ricoprire diverse posizioni in campo e non esclude la possibilità che possa essere impiegato persino come mezz'ala o trequartista. Lo stesso Saelemaekers ha confermato di non aver ancora scelto per un ruolo definitivo insieme a Motta e che partirà da una posizione offensiva, per poi arretrare qualora il tecnico lo consideri necessario. Il poker di esterni offensivi a disposizione per i rossoblù va ad arricchire un reparto offensivo che ha anche Zirkzee come centravanti estroso e raffinato tecnicamente (contrariamente ai canoni classici). Saelemaekers assicura impegno per migliorare i suoi numeri offensivi, forte delle sue 140 presenze al Milan, e sembrerebbe essere vicino il suo debutto contro il Verona, dopo che una piccola distorsione alla caviglia l'aveva costretto a saltare la partita contro il Cagliari.