Gazzetta – Colpi Arnautovic e Lyanco: Sinisa cerca trascinatori

Persi Palacio e Danilo, il tecnico serbo cerca nuova leadership in campo e fuori

Se il brasiliano è un fedelissimo di Sinisa, che ha già potuto già assaggiare l'ambiente felsineo nella cavalcata salvezza del 2019, il centravanti è visto dal tecnico come un giocatore, per carisma e talento in campo, "alla Ibrahimovic". A Casteldebole sono convinti che i suoi due anni in Cina non lo hanno indebolito, anzi l'austriaco vede l'arrivo in Serie A come uno stimolo in più per il suo ritorno al salto di qualità. Arnautovic potrà quindi essere l'erede naturale di Palacio, sia per esperienza che per tecnica in campo, rappresentando l'attaccante in grado di attaccare la profondità e giocare per la squadra che Mihajlovic chiede da tempo. Lyanco, invece, inseguito da tre sessioni di mercato, potrebbe presto diventare realtà, prendendo in mano le redini della difesa e sostituendo il connazionale Danilo, con il quale faceva coppia in rossoblù.