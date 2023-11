Gazzetta – Coinvolgimento e investimenti: così Motta può restare

Il tecnico non ha ancora firmato il rinnovo ma i colloqui vanno avanti. Gazzetta sottolinea il fatto che Thiago è innamorato di e del Bologna, ma per trovare una quadra su un prolungamento fino al 2026 servono determinati parametri. Il mister vuole creare un progetto che possa guardare in alto e chiede che la società sia meno attendista e più rapida in certe situazioni. A breve nuovo incontro tra Saputo e Thiago, ma le parti si parlano da tempo anche se il tecnico è per ora totalmente concentrato sul campo e su cosa c'è da migliorare in un Bologna che fino a qui ha viaggiato bene. Per firmare il rinnovo Thiago vorrebbe centralità nelle scelte e alzare la competitività della squadra, per poter ricreare qui il percorso dell'Atalanta. Servono anche investimenti importanti per sostituti all'altezza qualora i top player venissero ceduti a qualche big per fare plusvalenza. Poi una nota di mercato di Gazzetta: più che un vice Zirkzee Thiago vorrebbe un palleggiatore di centrocampo.