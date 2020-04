Gazzetta – Champions ed Europa League, la UEFA studia 4 ipotesi

Non solo la Serie A, anche la UEFA studia come completare le proprie due competizioni principali. Al momento si sta lavorando su quattro ipotesi distinte. La prima è ovviamente la conclusione regolare della stagione calcistica. 17 partite che verrebbero tutte quante giocate per chiudere la regolare stagione agonistica. Si discute anche di un’eventuale versione ridotta delle competizioni, che passerebbero da 17 a 11 partite.

Le altre due alternative, di stampo prettamente cestistico, sono una final four o addirittura una final eight in sede unica. Non accorcerebbero di molto il calendario, ma eviterebbero molti spostamenti. Per il futuro invece la UEFA non può obbligare le federazioni a completare il campionato. Potrebbe però negare l’ammissione delle squadre le cui nazioni decidessero eventualmente di non chiudere la stagione. Situazione già avvenuta con il caso della Jupiler Pro League belga.