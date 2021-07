Gazzetta – Bonifazi ufficiale, c’è Van Hooijdonk nel nome del padre. Arnautovic vicino

Il club di Saputo piazza due colpi in difesa e in attacco, e si attende la fumata bianca per il centravanti austriaco

Ieri l'ex Spal ha effettuato le visite mediche, così come Van Hooijdonk, centravanti classe 2000 figlio di Pierre. Contratto di quattro anni per l'ex Nac Breda a circa 400 mila euro a stagione. "I'm really very happy" ha detto ieri mattina l'olandese, che sarà la punta di riserva di Arnautovic, per il quale si aspetta ancora la fumata bianca. Nonostante l'accordo con il Bfc sia totale, si attende l'accordo per la risoluzione con lo Shanghai Port, che non vorrebbe riconoscergli la risoluzione con buonuscita. Una volta sistemata la questione, potrà iniziare ufficialmente l'avventura dell'ex Inter sotto le Due Torri.