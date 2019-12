Gazzetta – Bologna sotto torchio, Mihajlovic scende in campo

Sono già tre settimane che i rossoblu non osservano giorni di riposo e il ritmo non è destinato ad abbassarsi. Mihajlovic sta mettendo mano in prima persona agli errori dei propri ragazzi e cercando di correggerli. Ieri durante l’allenamento lo si è visto sgomitare e lottare con i suoi ragazzi, mettendo il fiato sul collo a tutti. Sinisa è tornato e adesso è il momento del lavoro.

Ieri a Casteldebole il tecnico è arrivato alle 11 e si è subito riunito con il proprio staff. L’obiettivo è motivare la squadra, martellando i giocatori. Dopo aver pranzato insieme al team, Sinisa ha convocato tutti in saletta video, dove ha analizzato la partita con il Milan. Particolare attenzione è stata rivolta al primo tempo: sfilacciato, vuoto e troppo complesso.

La sensazione è che Mihajlovic possa essere in cerca di altre vie tecniche e tattiche per far cambiare passo ai suoi giocatori. In campo infatti, si è testata un’ipotetica difesa a tre con Mbaye, Danilo e Tomiyasu gli interpreti. La tonicità messa in campo dal mister è sorprendente, conoscendo cosa ha appena vissuto, ma prevedibile, è il ruggito del leone che ha passato gli ultimi 4 mesi in gabbia. Sinisa c’è ora la sua squadra deve reagire.