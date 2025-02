Gazzetta – Bologna, Pedrola e il passato tra Barcellona e Pirlo

Il Bologna in questa sessione di mercato ha deciso di chiudere due colpi: uno in prospettiva, ovvero Pedrola dalla Sampdoria e un giocatore sicuro e pronto fin da subito, ovvero Davide Calabria. L'esterno blucerchiato è cresciuto nella cantera del Barcellona e - due anni fa - è stato eletto dal suo ex allenatore Andrea Pirlo, come uno dei migliori talenti in circolazione del campionato. Poi sono arrivati gli infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi al 100%. Bologna è il posto ideale per ripartire. Il suo idolo di infanzia è Neymar ed è un esterno d'attacco capace di giocare sia a destra che a sinistra. Molto duttile dunque, come Benjamin Dominguez. Italiano avrà tra le mani un ottimo talento su cui puntare.