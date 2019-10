Gazzetta – Bologna, largo a Schouten

Alla presentazione disse di voler affrontare Ronaldo, probabilmente Jerdy Schouten sarà accontentato. Il 22enne olandese sembra infatti in vantaggio nel ballottaggio con Svanberg per sostitutire l’infortunato Medel. Dal pitbull cileno, reduce di mille battaglie, al giovane olandese che ha debuttato solo la scorsa giornata. Se si conosce Mihajlovic, il cambio non dovrebbe sorprendere, per il serbo conta il campo e Schouten è il sostituto naturale del mastino sudamericano.

Il giovane fiammingo ha un gioco molto diverso rispetto a Medel, si ispira a Fabregas. È un giocatore ordinato con un buon piede e una discreta visione di gioco. Il suo debutto è stato tardivo per colpa dell’handicap dell’infortunio subito durante la preparazione, ma il giocatore ha la testa sulle spalle e sa aspettare il suo turno. Van Der Vaart ne ha speso lodi importanti: “Se fossi l’Ajax o il Feyenoord, lo prenderei e sarei a posto per quattro anni”. La prestazione fornita in amichevole contro l’Olimpijia Lubiana lascia ben sperare in vista del match di domani con la Juventus e anche oltre.