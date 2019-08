Gazzetta – Bologna, la festa di Mihajlovic e una notte da capolista

La resilienza l’ha insegnata Mihajlovic al Bologna. Una parola che è diventata un mantra nello spogliatoio emiliano: la capacità di resistere a tutto. Mihajlovic è la prova vivente del termine, così come la sua squadra. Il tecnico rossoblu, entrato in campo all’ultimo momento possibile, tra il giubilo e la commozione del suo pubblico. Un tributo quello del tifo bolognese che muove quasi a commozione il guerriero serbo, che osserverà tutta la partita in piedi al limite dell’area tecnica, senza mai scomporsi troppo.

Dentro al campo il Bologna ha dato battaglia, ma Berisha si era vestito di tutto punto per fare il guastafeste ai rossoblu. Il portiere albanese della Spal nega la gioia del gol ai felsinei più e più volte, blindando la propria porta ermeticamente. Viene negato anche un rigore solare ai rossoblu, mano di Vicari in area di rigore, con Di Bello che, anche dopo il VAR review, non assegna il penalty. Alla fine la decide Soriano, che dopo essersi divorato due enormi occasioni da pochi passi, infila la zuccata vincente, regalando a Sinisa e al Bologna tre punti e primato momentaneo. Mihajlovic esce due minuti prima accennando anche una corsetta, portando a casa altri 3 punti contro quella malattia che combatte ormai dal 13 luglio.