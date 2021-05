Gazzetta – Bologna, irrompe Saputo. Tocca a Sinisa e Arnautovic

Il patron parlerà lunedì con l'allenatore, dopo la Juve. Intanto avanza la trattativa per l'attaccante austriaco

L'oggetto del meeting sarà il futuro del tecnico serbo. Sinisa al momento è concentrato nel preparare l'ultima gara della stagione, ma lunedì sarà tempo di parlare dei piani suoi e della società. Il suo contratto scade nel 2023 e intende rispettarlo, a meno che non bussi alla sua porta una big. Dal canto suo, il patron rossoblù ha già espresso più volte di voler trattenere il suo attuale allenatore, e di accontentarlo sul mercato. Il primo obiettivo sarà reperire una punta: in cima alla lista dei nomi c'è Marko Arnautovic. L'austriaco si sta svincolando dallo Shanghai SIPG e starebbe per accettare la proposta del Bologna di un contratto da 4 anni a 2,5-3 milioni a stagione, con opzione tra il terzo e quarto anno di andare a giocare in Canada al Montreal Impact.