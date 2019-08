Gazzetta – Bologna in modalità Mihajlovic

I test precampionato disputati dal Bologna hanno svelato che la filosofia Mihajlovic non è passata di moda. A sottolinearlo è la Gazzetta dello Sport.

La rosea infatti evidenzia come in quasi tutte le amichevoli la parola d’ordine del Bologna era attacco. Nelle ultime tre gare i rossoblù hanno segnato un totale di nove gol, ben tre a partita, mostrando una ottima capacità di trovare la via della rete in vari modi. Ma se l’attacco è andato subito in ritmo, qualcosa va registrato nella retroguardia: l’inserimento del giapponese Takehiro Tomiyasu è stato molto positivo, ma gli 11 gol subiti in quattro partite testimoniano una fase difensiva non proprio eccellente. Sarà questo il prossimo step su cui dovrà lavorare Mihajlovic.