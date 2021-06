Gazzetta – Bologna in corsa per Ounas: può essere il nuovo Orsolini

I rossoblù sull'algerino del Napoli in caso di partenza di Orso

Il Bologna si guarda intorno per il mercato in entrata, a maggior ragione se dovesse uscire qualcuno: l'indiziato numero uno al momento sembra essere Riccardo Orsolini , che piace molto a Lazio e Torino e i rossoblù potrebbero ascoltare offerte intorno ai 15 milion.

Se Orso dovesse partire, il club felsineo andrebbe su Adam Ounas, di proprietà del Napoli e in questa stagione in prestito prima al Cagliari e poi al Crotone. 24enne, francese naturalizzato algerino, l'esterno di piede sinistro sarebbe il naturale sostituto dell'ascolano, e il Bologna si sarebbe cautelato sondando il terreno con i partenopei. Il costo del cartellino è di 7/8 milioni e, in caso di addio di Orsolini, i rossoblù avrebbero la forza economica per investire su Ounas. L'unico nodo è legato a Spalletti: il tecnico vuole prima valutare il giocatore in ritiro prima di dare il via libera alla sua cessione. E lo stesso giocatore è intenzionato a giocarsi le sue chanches a Napoli.