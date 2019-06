La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina allontana l’arrivo di Daniele De Rossi al Bologna.

Infatti, stando a quanto riferisce il quotidiano, Walter Sabatini nei prossimi giorni parlerà con l’ex Roma ma solo per amicizia e stima, il centrocampista non rientrerebbe nei piani del club rossoblù. Quindi, salvo sorprese dell’ultim’ora, De Rossi il prossimo anno non giocherà sotto le Due torri.