Gazzetta – Bologna contro Atalanta è Palacio contro Muriel

Bologna contro Atalanta è anche Palacio contro Muriel. Due attaccanti di età differenti, con caratteristiche e carriere differenti ma che per uno strano caso del destino sarebbero potuti ritrovarsi a giocare insieme.

Come rivelatoci infatti dalla Gazzetta dello Sport l’argentino quest’anno sembrava davvero ad un passo dai nerazzurri. Tuttavia un ingaggio importante e la presenza in Champions non sono riusciti a convincere El trenza, troppo legato alla piazza e alla figura di Sinisa Mihajlovic. L’argentino,così come il colombiano,partirà probabilmente da titolare e sarà chiamato come al solito a donare un apporto offensivo che nonostante l’età,è sempre stato solito garantire.

Muriel dall’altra parte, viste anche le assenze importanti in casa nerazzurra, sarà individuato come pericolo numero uno per la retroguardia rossoblu. Una partita che si prospetta dunque molto interessante, due squadre guidate da due attaccanti sicuramente non simili ma con un destino che fino a quest’estate sembrava essere comune per entrambi.