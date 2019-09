Gazzetta – Bologna alla prova del nove

E’ un Bologna che vince e diverte quello di Sinisa Mihajlovic, soprattutto in casa.

Sono otto i successi consecutivi della compagine rossoblù che contro la Roma andrà a caccia del nono. La Gazzetta dello Sport di oggi titola: ‘Bologna show alla prova del nove. Vittorie e gol, il Dall’Ara è un fortino’. La marcia trionfale dei felsinei parla di otto vittorie di fila in casa e domenica arriva la Roma, fallite in questi sette mesi solo due partite: Bologna-Genoa 1-1 e Bologna-Juve 0-1. Vittorie invece contro Cagliari, Sassuolo, Chievo, Sampdoria, Empoli, Parma, Napoli e Spal. A comandare il reparto offensivo rossoblù non un bomber fisso da doppia cifra ma una cooperativa del gol: sono 6 gol con 6 marcatori diversi in questo avvio di stagione.