Gazzetta – Bologna al lavoro per tenere Moro

Bologna al lavoro per la conferma in rossoblù di Nikola Moro .

Thiago Motta stravede per il mediano croato, ormai titolare inamovibile del centrocampo, con primo gol domenica contro l'Udinese, e la dirigenza è già al lavoro per cercare di averlo anche la prossima stagione. Il prezzo del riscatto dalla Dinamo Mosca è fissato in 8.5 milioni di euro ma sul mercato pesa la guerra in Ucraina e la Fifa da tempo ha deciso di limitare gli affari con i club russi. Sartori lo ha prelevato in prestito ma è già tempo di discutere quello che sarà: riscatto immediato oppure no? La decisione della Fifa, sul futuro del mercato russo, dovrebbe arrivare a breve.