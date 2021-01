Gazzetta – Barrow a un bivio

Chi ha incastrato Musa Barrow? Non di certo Sinisa Mihajlovic, che più di spronarlo, stimolarlo, “cazziarlo” non può fare.

In verità, sembra che Musa si sia incartato da solo, dal giocatore che nella prima parte dell’avventura rossoblù faceva sobbalzare tutti, a una seconda che sta facendo troppo poco per essere vero. A tal punto che Sinisa pensa di tenerlo giù contro l’Udinese, a vantaggio di Vignato. Una sveglia, e non una bocciatura, per un ragazzo che ha il totale appoggio del suo allenatore, che ha ammesso che l’ha voluto lui, ma che giustamente pretende sempre molto dal suo talento. Il gambiano, che sembra aver risentito della mancanza del fratellino Juwara, resta comunque il top player di questa squadra, insieme a Palacio e Orsolini, e da lui dipenderanno le sorti del Bologna, nel bene e nel male. Per ora però, ha realizzato tre gol in quindici gare, troppo pochi, e Mihajlovic sta pensando di tenerlo fuori domani.

Fonte-Gazzetta