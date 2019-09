Gazzetta – Bani al debutto, Palacio favorito su Destro

Non ci dovrebbero essere rivoluzioni nell’undici rossoblu che domenica affronterà il Brescia. Nonostante il buco lasciato dall’infortunio di Danilo, lo staff rossoblu non stravolgerà il proprio scacchiere per colmare il vuoto. Le ipotesi che portano allo spostamento di Tomiyasu o Medel al centro della difesa sembrano essere state definitivamente abbandonate. Si va verso il debutto di Bani in coppia con Denswil.

A metà campo il ballottaggio è tra Poli e Dzemaili per affiancare Medel. Davanti invece Palacio sembra essere favorito su Destro, con i rossoblu che optano per il tridente leggero visto già a Verona. Intanto i tifosi stanno avendo qualche difficoltà a reperire i biglietti per la trasferta, dove ci si aspettava un buon seguito. Ieri, infatti, la vendita dei tagliandi sembrava bloccata: il settore ospiti del Rigamonti attende ancora dell’agibilità e molto probabilmente avrà meno dei 1’500 posti inizialmente previsti.