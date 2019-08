Gazzetta – Aumentano le chance di permanenza di Kingsley

Il futuro di Michael Kingsley è sempre più a tinte rossoblù. Sia per gli infortuni di Dzemaili e Schouten, sia per le qualità che ha messo in mostra nel precampionato, il nigeriano potrebbe davvero restare.

Le sue doti non sono passate inosservate allo staff di Mihajlovic. L’idea di mandarlo a giocare in prestito da qualche altra parte sta tramontando sempre di più, Kingsley ora sa che può giocarsi le sue carte qui, sotto le Due Torri. D’altra parte le ossa se le è già fatte lo scorso anno a Perugia, servirebbe davvero mandarlo nuovamente via in prestito? E se fosse lui il nuovo Pulgar che il Bologna sta impazzendo per trovare sul mercato?