Gazzetta – Arna e Medel: Motta vuole di più: confronto in vista?

Oggi è giorno di ripresa degli allenamenti e i due senatori potrebbe chiedere spiegazioni al tecnico Motta. Chissà se Arna e Medel chiederanno un confronto, di sicuro, scrive Gazzetta, non è prevista l’ipotesi contraria, cioè Motta a richiedere ai due un incontro. In tutto questo c’è il lavoro della dirigenza, che ha piena fiducia in Motta ma ha visto un Bologna perdere non da Bologna ultima versione. Troppo brutta la partita per non creare un minimo di delusione. Tornando al tema dei due esclusi, Gazzetta sottolinea che l’austriaco non avrebbe preso parte all’allenamento post partita dedicato a chi non ha giocato e su entrambi diventa necessario ragionare anche sul futuro. Medel è in scadenza e da due mesi non sta giocando, motivo per cui potrebbero arrivare valutazioni di altro tipo, mentre Arnautovic ha ancora due anni di contratto e sogna di poter giocare l’Europa col Bologna. Ma da qui a fine stagione ogni idea può valere, chiosa Matteo Dalla Vite.