Gazzetta – Amey: “Che emozione il debutto, ma piedi per terra. Arna? Gran giocatore”

L'intervista a Gazzetta di Winsdom Amey

Winsdom Amey è stato il più giovane debuttante in Serie A all'età di 15 e 274 giorni. Sinisa Mihajlovic ha rispettato i patti e ha fatto debuttare gli under 17 più di talento, tra loro Amey che si è fatto anche il ritiro di Pinzolo. Gazzetta dello Sport lo ha ascoltato con una lunga intervista:

"Mi ricordo tutto - ha raccontato Amey - Al minuto 88 entro per Tomyasu ma quando Mihajlovic mi ha detto di scaldarmi ero emozionato e facevo passettini stupidi. Ho pensato a 100 cose. Poi mi ha detto 'entra tranquillo e gioca come sai'. Al rientro mi ha chiesto se avevo avuto paura e i compagni si sono complimentati con me".

"Mi sta insegnando molto la marcatura e di stare più stretto per portare fuori l'uomo. Nell'Under 17 ho fatto spesso il centrale ma ora Sinisa sta cercando di specializzarmi in fascia destra. Miei pregi? Penso lo stacco di testa. Idoli? Tomori e Sergio Ramos".

Allenamenti e scuola

"Vado ancora in treno all'allenamento, Stazione Rimesse, Stazione Centrale e Casteldebole. Non ho fatto fughino. Materie preferite? Inglese ed educazione fisica, ma non sono un disastro nemmeno in matematica. La mia famiglia? Sono nato a Bassano, mia mamma ha origini nigeriane e papà togolesi. Festa dopo l'esordio? No, sono gente sobria, ma erano contenti".