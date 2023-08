Allegri furioso anche con il Bologna: ecco cosa è successo

Incredibile ma vero? Max Allegri , che non ha parlato nel post partita ufficialmente per una stanchezza generale, si sarebbe infuriato al rientro negli spogliatoi per il pareggio per uno a uno contro il Bologna .

Il motivo? Secondo Gazzetta dello Sport il tecnico sarebbe arrabbiato per il pareggio e per la direzione di Di Bello, che non gli sarebbe piaciuta nonostante l'evidente rigore non concesso al Bologna. Allegri aveva comunque avvertito i suoi alla vigilia della difficoltà della partita, una sensazione poi confermata in campo con un grande primo tempo del Bologna e la Juve a inseguire, e probabilmente c'è anche la tensione per un avvio che poteva essere da sei punti e invece sono solo quattro con i bianconeri a inseguire le big a punteggio pieno. Poi l'arbitraggio, secondo quanto scriver Fabiana Della Valle su Gazzetta i bianconeri si sarebbero lamentati di un mancato rigore per loro nel primo tempo, fallo di mano di Lucumi in scivolata, e addirittura, secondo la ricostruzione di Gazzetta, Allegri non avrebbe gradito la lamentela di Fenucci, andato in tv a lamentarsi prima di lui...