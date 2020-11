Gazzetta – Skov Olsen e Dijks vicini al rientro, più lontano Santander

Dopo i rientri nello scorso turno di campionato di 6 calciatori, il Bologna potrebbe accogliere altri 2 giocatori tra due settimane.

Infatti, Skov Olsen e Dijks, stanno recuperando dai propri infortuni e nella prima decade di dicembre potrebbero essere a disposizione di Mihajlovic. Il danese si era operato per una frattura alla vertebra lombare. Per il terzino olandese, invece, un’operazione a un dito del piede destro. I tempi di recupero di Santander sono ancora lunghi, causa un infortunio al ginocchio destro con successiva operazione alla capsula legamentosa. Il Ropero dovrebbe rientrare in gruppo a febbraio, ma chissà se il Bologna sarà già intervenuto sul mercato.

Fonte: Gazzetta