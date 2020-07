Parte dall’espulsione l’intervista di Gian Piero Gasperini a Sky nel post partita. Per il tecnico nerazzurra la sanzione è stata ingiusta, sottolineando come la sua squadra sia sempre corretta: “L’episodio con Mihajlovic? Lo sorvoliamo subito perché vorrei parlare del resto – ha affermato – E’ stata una partita bella e difficile, l’Atalanta è una squadra corretta sempre e non devo aggiungere altro. Non ero io quello da cacciare fuori”.

