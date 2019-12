Gasperini: “Bologna avversario temibile, ma vogliamo continuare”

Poco tempo per festeggiare in casa Atalanta dopo la qualificazione agli ottavi di Champions. Domani arriva la trasferta contro un Bologna in cerca di riscatto dopo la sconfitta interna con il Milan. Alla vigilia ha parlato il tecnico Gian Piero Gasperini.

“Per noi tutte le partite sono complicate – ha ammesso – Sappiamo che Bologna è sempre un campo difficile e anche se loro hanno avuto problemi di risultati sarà una partita temibile. Dovremo essere bravi a rientrare con la testa sul campionato, bisogna resettare e prendere le cose buone. Il Bologna? E’ una ottima squadra anche se ha perso qualche risultato in casa. L’anno scorso hanno fatto un ottimo girone di ritorno e sono partiti con le stesse ambizioni. Noi siamo in un buon momento, in fiducia e andremo a Bologna con l’intenzione di prolungarlo”.

Su Mihajlovic: “E’ un bell’esempio per tutte le persone, vederlo in panchina è molto importante perché vuol dire che si possono affrontare queste situazioni, dando fiducia a chi ha problemi”.