L’allenatore Luigi Garzya ha parlato a TMW Radio, intervenendo nella trasmissione Stadio Aperto. Tra i vari temi analizzati, ha rilasciato un commento su Orsolini:

“Orsolini? Per me è bravo, deve ancora migliorare e può farlo. A fare la differenza è la continuità, e avendo uno come Mihajlovic può imparare davvero tanto a livello caratteriale. Tecnicamente, invece, non si discute, ma spesso la pecca di questi giovani sta proprio nel carattere.”