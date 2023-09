Garcia: “Domani vogliamo vincere. Bologna ottima squadra”

Dopo la vittoria di Braga il Napoli di Garcia cercherà di dare continuità di risultati anche a Bologna, soprattutto per arginare il già cospicuo ritardo dall'Inter capolista. Problemi di formazione per il tecnico francese che non avrà Rrahmani e con un Cajuste a mezzo servizio, potrebbero giocare Juan Jesus e Ostigaard dietro, con chance per Raspadori e Lindstrom a sostegno di Osimhen. Per Garcia sarà anche la centesima di Serie A, un motivo in più per vincere: