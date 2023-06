Gara 6 – La Virtus demolisce Milano e si porta sul 3-3

Avvio pirotecnico da parte della Virtus: in un amen i bianconeri si portano sul 7 a 2. Dopo i drammi di gara 5, Shengelia pare ispirato ed è subito un fattore, cosi come Cordinier e capitan Belinelli. L'Olimpia trova la parità dopo 5' grazie soprattutto al tiro dalla lunga distanza (13-13). Le due squadre rispondono colpo su colpo, le difese allegre aprono voragini imperdonabili da ambo le parti e per gli esterni è vita facile. Bologna colpisce da sotto con Mickey e Jaiteh per il +4 (21-17). Tripla di Baron per il primo soorpasso firmato Ea7 (21-22), Teodosic risponde (23-22). A fil di sirena Voigtmann trova il jolly da metà campo per il vantaggio meneghino di fine primo quarto (23-27). Il secondo quarto si apre con una bomba di Ojeleye (26-27), Teodosic dalla media per il nuovo vantaggio Vu (28-27). Abass con due liberi trova i suoi primi punti della serie (30-27). Cordinier è una forza della natura: ringhia in difesa e colpisce in attacco. Grazie al francese Bologna prova a dare la prima spallata la match (45-37) per il +8. Messina chiama minuto. Milano esce bene dal timeout, due triple firmate Melli-Shilds riportano i biancorossi a -4 (47-43). La Virtus è brava a non farsi prendere dal panico e grazie ad un semigancio di Shengelia chiude il primo tempo sopra di 6 (49-43).