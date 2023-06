Gara 4 – La Virtus batte Milano e riporta la serie in parità

Gara dalle mille emeozioni quella andata in scena questa sera alla Segafredo Arena . La Virtus Segafredo Bologna dopo essere stata in vantaggio per 35', ed aver toccato anche il +18, nelle curve finali si è vista rimontare dall' Olimpia Milano , sotto i colpi delle triple di Napier e Shields . Ci sono voluti ben due tempi supplementari per avere la meglio nei confronti della squadra di Messina . Una bomba di Teodosic e due liberi di Marco Belinelli hanno sigillato la vittoria dopo una maratona durata 50'. Ora la serie è di nuovo in parità. Lunedì si ripartirà dal Forum.

Partita che si mantiene in equilibrio fino a metà del primo quarto con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Ma è la Virtus a dare la prima spallata al match grazie alla coppia Teodosic-Ojeleye artefici di un paio di canestri dalla lunga distanza che portano Bologna ad un massimo vantaggio di 11 punti (21-10). Milano pare accusare il colpo, ma è il solito Shields a tenere in piedi la baracca di Ettore Messina. I bianconeri mancano alcuni colpi decisivi per scalfire ancora di più il morale dell'Olimpia, ma nonostante ciò gli uomini di Scariolo grazie ad una abnegazione difensiva encomiabile, si mantiene perennemente in vantaggio in doppia cifra. Al 12' arriva il +14 (28-14) virtussino, il coach dell'Olimpia chiama minuto per provare a scuotere i suoi giocatori. Negli ultimi 3' la difesa di Milano sale di colpi e la Virtus fatica a trovare la via del canestro. Una bomba di Datome a 2'' dalla sirena lunga porta l'Olimpia sil -9, e per quello che si è visto in campo, per la compagine meneghina, si tratta di un vero affare.