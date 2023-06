Gara 3 finale scudetto – La Virtus batte Milano e accorcia le distanze

C'è ancora vita per la Virtus . Grazie ad un prova di forza corale la Virtus Segafredo Bologna guadagna un punto nella serie e così si porta ad una sola lunghezza da Milano . La squadra di Messina era anche partita bene, complici le solite percentuali dall'arco ( Baron e Napier su tutti), ma a lungo andare la voglia di vincere della Virtus (e del suo popolo) ha avuto la meglio sui biancorossi. Sugli scudi sicuramente Daniel Hackett autore di una prova mostruosa (13 punti per lui) su entrambi i lati del campo e un ritrovato Milos Teodosic (12 punti). Bene il solito Belinelli (nonostante il 4/12 al tiro) e Mickey , segnali incoraggianti da parte di Alessandro Pajola .

Partita dai nervi tesissimi sin dalle prime battute. Milano parte bene con due bombe firmate Baron e Napier (0-6). La Vu al contrario appare contratta e fatica a trovare la via del canestro. I primi punti a referto per i bianconeri arrivano dopo quasi 2'30'' grazie a Jordan Mickey (2-6). L'Ea7 però c'è, cattura rimbalzi in attacco e manovra bene la palla ritrovando nuovamente il +6 (7-13) a metà del primo quarto, complice un Baron mortifero dalla lunga distanza. Belinelli e Teodosic, sempre loro, suonano la carica andando ad infilare due triple fondamentali che portano la Vu in parità (13-13). Il primo vantaggio bolognese arriva dopo 12' grazie a due liberi di Pajola (19-17). La partita rimane in equilibrio fino al primo allungo della Segafredo che si porta sul +9 (31-22). Sul più bello però la Vu si spegne e l'Olimpia è brava e cinica a piazzare un parziale di 7-0 per il nuovo -2 (31-29). A un minuto dalla sirena lunga Hackett con tre punti porta i suoi al +4 di fine tempo (34-29).