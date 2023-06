Gara 2 – Milano batte la Virtus e si porta su 2-0

Altra occasione persa da parte della Virtus Segafredo Bologna per provare ad impattare la serie, ma questa volta, rispetto a gara 1 fa ancora più male visti i 4 tiri liberi scialaquati nell'ultimo minuto da parte di giocatori esperti come Shengelia (fin lì il migliore in campo) e Hackett. Se poi ci infiliamo in mezzo anche un paio di fischiate dubbie (eufemismo), la frittata è fatta. Peccato davvero, adesso si fa durissima. La Virtus è quasi con le spalle al muro e avrà l'obbligo di vincere due partite consecutive alla Segafredo Arena per rimanere ancora in vita. L'OlimpiaMilano ha sfuttato come al solito il tiro dall'arco, micidiale Shields nell'ultimo minuto ad infilare la tripla decisiva. La Virtus era riuscita a mettere il naso avanti a 1'30'' dal termine (72-73), ma i tiri liberi sanguinosi lasciati per strada dai bianconeri hanno regalato la vittoria ai biancorossi. Ora occorrerà resettare tutto sia a livello fisico, ma soprattutto mentale per provare a riportare in parità la serie tra le mura amiche. Milano batte la Virtus 79 a 76.