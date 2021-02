Gaffe clamorosa a Sky: “mentre il Bologna purtroppo…”

Durante l’edizione delle 20 di SkySport 24, la giornalista Valentina Clemente è stata la protagonista di una gaffe clamorosa mentre stava snocciolando i risultati della giornata di Serie A: “Spezia-Parma 2 a 2, mentre il Bologna purtroppo ha battuto la Lazio 2-0”.

La reazione da parte dei tifosi rossoblù (e non) sui vari canali social si è fatta subito sentire. La giornalista, verso mezzanotte, si è scusata tramite Twitter: “Nel corso dell’edizione delle 20 ho commesso un errore: riferendomi alla vittoria del Bologna sulla Lazio ho pronunciato un “purtroppo” assolutamente non voluto. Chiedo scusa per questo mio spiacevole errore: non era mia intenzione sminuire il risultato finale”