Gabbiadini avverte il Bologna: “Ora ci sono le partite da non sbagliare”

Dopo le sconfitte con Inter e Roma in trasferta, la Samp è chiamata a fare punti nella lotta salvezza e domenica a Marassi ospiterà il Bologna. L’attaccante blucerchiato Manolo Gabbiadini, tra l’altro ex, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il 2-1 di Roma. Ecco l’avvertimento al Bologna:

“Usciamo con zero punti da queste due trasferte, ma ora ci sono le partite da non sbagliare – ha affermato – Abbiamo fatto bene i secondi tempi sia a Milano che a Roma, prendiamoli come buon allenamento imparando a essere più concreti. Ora ci sono le partite importante, a partire dal Bologna che sta bene e non ha paura di giocare guidato da una grande allenatore. Noi dovremo essere più motivati di loro”.