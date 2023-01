Futsal, riparte la Serie B: match importante per il Bologna

Il Bologna di Carobbi è in piena lotta promozione, salgono le prime tre, con il secondo posto in classifica a 29 punti, ma insidiato da vicino dal Futsal Sangiovannese staccato di un punto e dall'Atlante Grosseto staccato di due punti. Alle 16 al Pala Savena arriva la Real Casalgrandese che invece è terzultima assieme al Balca Poggese con 10 punti. Partita dunque importante per tenere il passo delle prime e definire anche il piazzamento favorevole per l'abbinamento di Coppa Italia.