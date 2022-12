Futsal – Oggi big match tra Bologna e Sangiovannese: in campo la beneficenza

L’ 11^ giornata del campionato di Serie B, girone C, promette grandi emozioni: il Bologna, 3° in classifica con 25 punti , sfida a singolar tenzone il Futsal Sangiovannese , capolista, insieme all’Olimpia Regium, con 27 lunghezze . Salgono in A2 le prime tre e dopo aver battuto Reggio Emilia il Bologna medita lo sgarbo alla capolista.

Il cuore del BFC 1909 Futsal e dei suoi tifosi domani batterà anche per la beneficenza: la campagna di raccolta fondi “Bologna tifa per i bambini” a favore dell’Ospedale Maggiore di Bologna, per l’acquisto di supporti respiratori neonatali per la Pediatria. Il ricavato della lotteria a premi che si terrà in occasione della partita, con la presenza di Marco Di Vaio, giocatori e tecnici del BFC, sarà interamente devoluto all’importante causa, promossa dall’associazione Bimbo Tu e dal BFC 1909.