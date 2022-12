Futsal – Il Bologna passa a Sant’Agata e accorcia dalla vetta

Vittoria per il Bologna

Successo perentorio ieri a Sant'Agata per il Bologna Futsal di Carobbi che ha espugnato la palestra comunale per 4-8

Decisivo Revert Cortes, autore di quattro reti, poi la tripletta di Cavina ha messo in cassaforte la partita. Con questa vittoria il Bologna sale a 25 punti, accorciando a meno due dalla vetta grazie alla vittoria di Reggio Emilia nello scontro diretto in trasferta contro la Sangiovannese. Comanda Regium e Sangiovannese con 27, Bologna secondo a 25 mentre l'Atlante Grosseto resta insidioso alle spalle con 21 punti. Salgono in A2 le prime tre.