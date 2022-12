Futsal – Il big match Bfc-Sangiovannese finisce 5-5, si avvicina il Grosseto

Il Bologna sfiora la vittoria contro la Sangiovannese nello scontro diretto dell'undicesima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa, in una partita molto emozionante, alla fine impattano per 5-5 contro la seconda della classe e si portano a 26 punti in classifica, a meno due dalla Sangiovannese e a meno 4 da Reggio Emilia che è in fuga a 30. Salgono in A2 le prime tre, ma attenzione a Grosseto, che due settimane fa ha sconfitto proprio Bologna, che si avvicina a meno due dai rossoblù dopo la vittoria 5-4 sul Sant'Agata.