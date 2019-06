Fuochi: “Dobbiamo prendere atto delle intenzioni di Destro di rimanere”

“La priorità del Bologna è la difesa. Tomiyasu sta per arrivare, e non credo sia un’operazione di marketing. Destro? E’ vicino come valore ai tanti nomi che sono stati fatti, il problema è che è qua da un po’ ed è stato più volte bocciato. Ci sta riprovarci da parte di Mihajlovic, ma la situazione è complicata. Questo beneficio portato dal tecnico potrebbe durare nel tempo, ma la verità è che dobbiamo prendere atto delle sue intenzioni di rimanere. In questo momento le gerarchie sono molto labili. Il Bologna però si sta muovendo anche sotto traccia. Pulgar? Le offerte crescono, è sempre più dura trattenerlo. Mi aspetto qualcosa di più da Sansone. De Rossi? Credo non sia un’ipotesi plausibile”.

