Freuler è diventato papà, ma niente permessi: non ha saltato un allenamento

Settimana intensa per lo svizzero non solo per la preparazione in vista della quinta di Serie A ma anche per la gioia più grande per un uomo: la nascita della figlia. Remo giovedì è volato a Zurigo da sua moglie Kristina per la nascita di Hana, ma senza chiedere permessi. Allenamento giovedì mattina, poi volo per Zurigo per assistere la moglie e immediato ritorno per l'allenamento di ieri. Freuler deve inserirsi nei meccanismi del Bologna e non ha voluto saltare allenamenti. Domani sarà al suo posto al centro del campo.