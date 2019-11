Francia: “Il Bologna meritava più punti all’inizio del campionato, serve la scossa di Sinisa”

“La partita di domenica è strana, il Napoli è in difficoltà e vediamo come va con il Liverpool. Forse la scossa data da Mihajlovic si farà sentire già da domenica. Non credo Denswil partirà titolare, vedremo se ci sarà una risposta della squadra. Sinisa è di ritorno dal periodo più difficile, ora serve rivedere una squadra come quella del finale della scorsa stagione, ma era diverso incontrare squadre che non avevano più obbiettivi, ora tutti lottano per i punti. Non aver raccolto nelle prime giocate ha un po’ ridotto il morale. Il Bologna meritava più punti all’inizio del campionato”

Scheda 1 di 6