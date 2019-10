FOTO – Andrea Poli consegna le borse di studio Felsina “un 10 in campo”

Nella giornata di ieri sono stati premiati gli iscritti al Felsina Calcio che grazie alle loro pagelle hanno meritato le borse di studio connesse al progetto “Un 10 in campo”. Il centrocampista del Bologna, Andrea Poli, assieme al supervisore tecnico Franco Colomba e al Presidente Alberto Verni, ha consegnato personalmente il premio ai ragazzi.

I giocatori del Felsina che grazie al rendimento scolastico si sono meritati le borse di studio, hanno così avuto la possibilità di ricevere la quota d’iscrizione pagata per la stagione 2019/20 così come la fornitura del kit di allenamento ufficiale ed i libri scolastici per l’anno scolastico 2020/2021.