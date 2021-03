Mercato Fortitudo, in arrivo Stojanovic?

La Fortitudo valuta un ritorno sul mercato per sostituire Saunders: trattiva avanzata con il serbo

L'infortunio di Wesley Saunders (stagione finita per lui), potrebbe convincere la Fortitudo a tornare sul mercato in vista del finale di stagione. In queste ore è stato sondato il nome di Vojislav Stojanovic , con il quale ci sarebbe già una trattativa.

L'esterno serbo classe 1997, già visto in Italia con le maglie di Capo d'Orlando, Torino e Cremona, potrebbe rappresentare una soluzione low cost, soprattutto in termini numerici visto le numerose assenze, per contribuire a raggiungere il prima possibile l'obiettivo salvezza in questo finale di campionato. Il giocatore sarebbe il quinto innesto della stagione biancoblù, dopo Cusin, Hunt, Baldasso e lo stesso Saunders, arrivato a stagione in corso.