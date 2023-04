Fortitudo, Di Pisa: “Thornton ha superato il limite, non possiamo passarci sopra”

Nessuna ricucitura fra la Fortitudo e Thornton: per il presidente Di Pisa non c'è conciliazione, è «compromessa». Questo perché i comportamenti extrasportivi della guardia statunitense, che «hanno mancato di rispetto i propri compagni, la Fortitudo doveva rispondere». Il futuro si profila con un finale da licenziamento per giusta causa, con la Effe costretta a cercare rinforzi in vista dei playoff – ma il budget crea forti limitazioni a riguardo.