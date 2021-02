Fortitudo – Alle 16 palla a due contro Varese

La Fortitudo alle 16 scenderà in campo in casa di Varese per il recupero della seconda giornata di ritorno. L’incontro doveva disputarsi domenica 24 gennaio, ma in quel periodo il Covid si era impossessato dello spogliatoio lombardo.

Importante match in chiave salvezza per la Effe che in classifica si trova a sole due lunghezze da Varese, ultima con 10 punti insieme a Cantù. Se ai padroni di casa i due punti servono per schiodarsi dall’ultimo posto in classifica lasciando sola Cantù all’ultimo posto, è il calendario della Fortitudo ad assegnare a questa gara un valore superiore. Infatti i biancoblù, dopo Varese, hanno sul loro cammino due test decisamente impegnativi come Milano in trasferta e Brindisi in casa. Quindi guadagnare un po’ di margine non sarebbe così sbagliato per lavorare in tranquillità.