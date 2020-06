Forchielli: “Nuovo Dall’Ara? Saputo punta in alto”

Qualche tempo fa Alberto Forchielli aveva proprio sostenuto come questo fosse il momento propizio per accelerare sul progetto di Restyling del Dall’Ara, e il Bologna ieri ha ufficializzato quello che sarà il suo partner nell’opera, cioè Fincantieri. L’economista lo ha visto come un forte segnale mandato dalla società:

“Saputo così punta in alto – ha affermato a Stadio – In un mondo in cui pochi ci mettono i soldi, Saputo investe e va avanti aprendosi comunque ad altri fattori. In Asia il calcio ti rende riconoscibile anche come città e avere uno stadio nuovo aiuta”.